Naine pihib: mees tunnistas, et tal on oma kolleegi vastu tunded

Pärast minuga esmakordset rääkimist läks mees selle naisega arutama, et mismoodi tööl jätkata ja tööd teha, aga ta veetis selle naisega 6 tundi. Minu jaoks oli see liig. Küsisin, et miks see nii kaua võttis. Mees väitis, et nad ikka olid arutanud, et peaks suhte päästma jne. Et ta ei teinud midagi lubamatut, ainult rääkisid. Küsin, kuidas see nii kaua sai võtta. Siis ütles, et nad rääkisid igasugustest asjadest.

Järgmisel päeval küsisin veel, et miks nad nii kaua vestlesid, et see oli minu suhtes ebaaus. Siis tunnistas, et see teeb mulle haiget, aga talle meeldib temaga suhelda. Mis abielu päästmine see on, kui sa siis meeldivalt edasi vestled? Nii raske on, kui ta hetkel tööl on. Ma ei suuda süüagi, mitu päeva ei suuda ja ei taha. Muidu me oleme praegu selle teema ajal ikka hästi läbi saanud ja räägime meie suhtest häid asju ka ning teeme nalja, oleme lähedased.

See on nagu halb unenägu mu jaoks, kuidas edasi minna? Kas peaks suhtenõustaja juurde pöörduma?»

Vastab Pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Tiina Teska:

«Olete abielukriisis, mis on tekitanud palju valusaid mõtteid ja teadmatust. Te tunnete küll endiselt lähedust, kuid olete mõlemad väga suures segaduses.

Tavapärases töökeskkonnas ei ole kaastöötajatega võimalik emotsionaalset kontakti vältida. Kui pingutatakse ühiste eesmärkide nimel, ületatakse iseennast kolleegi toel, töökaaslane on just see, kes ütleb pingelisel momendil hea sõna, siis see liidab. Tööl, sotsiaalmeedias või ükskõik, kus väljaspool kodu, aitab suhte osas pea selge säilitada vaid inimese enda tehtud sisemine otsus piirid paigas hoida. Siinkohal ei saa küsimus olla selles, et keegi meeldib, on huvitav, mõistev vms. Loomulikult meeldib see keskkond ja need inimesed, muidu sa ju suure tõenäosusega ei töötaks seal, kus sa just töötad! Alati on kusagil keegi, kes on natuke huvitavam, kes justkui mõistab paremini. Tavaliselt juhtub üldjoontes rahuldavast püsisuhtest kõrvalekaldumist siis, kui abikaasa (elukaaslane) ei tekita enam liblikaid kõhus ja hormoonid on üsna tasakaalus. Kuna armunud olemise tunne on nii sõltuvusttekitavalt meeldiv, siis inimene otsib seda alateadlikult. Kui ei otsi, siis igatseb.

Oma paarisuhte väärtustamiseks ja hoidmiseks on eelkõige vajalik, et inimene oleks iseendast ja oma vajadustest teadlik. Seega on kõrvalsuhte teema alati eelkõige inimese arengu teema. Kui oled teadlik, mida vajad, siis on kergem teha tunneteülene ratsionaalne otsus ja vestelda töökaaslasega 6 tunni asemel üks tund või pole ehk sedagi vaja. Mõistan, et teil ei ole praegu kerge kõrvalseisjana vaadata, kuidas abikaasa oma isiklikku kriisi lahendab. Pealegi on see tekitanud kriisi ka teie suhtesse. Te saate teda toetada ja teada anda, kui kaua olete nõus seda olukorda taluma. Enne aga vaadake enda sisse ja olge teadlik ning kinnitage endale, et praegusel olukorral ei ole midagi pistmist sellega, et teie pole piisavalt hea, ilus või tark. Tehke oma otsus, kas soovite suhet jätkata ja andke sellest mehele teada. Kui olete otsuse teinud, siis tuleks see juhtunud olukord minevikku asetada ja sinna jätta. Iga paari ühises minevikus on rohkem või vähem ebaõnnestunud asju, mida ei ole vaja tolmukorra alt välja kiskuda.