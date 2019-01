Retseptisoovitus: pannkoogitäidis suitsulõhega

Toidublogija Kadri Raig jagab mõnusat soolase pannkoogitäidise retsepti. Kuigi selles ei ole midagi keerulist ning tegelikult on see vaid koostisosade kokku segamise vaev, siis inspiratsiooniks on see ehk siiski. Tihti ongi just need kõige lihtsamad retseptid kõige maitsvamad ning vaja vaid seda, et keegi meelde tuletaks, et ka selline toit olemas on.