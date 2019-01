Toidud, mis tugevdavad immuunsust ja aitavad tervist hoida

Idud

Millegipärast tuleb C-vitamiin paljudel meelde alles siis, kui mõni äge külmetusviirus perre jõudnud. Pikka aega on vaieldud selle üle, kas C-vitamiin aitab külmetuse korral või mitte. Mitmed uuringud on näidanud, et C-vitamiini tarbimine külmetushaiguste esinemissagedust ei mõjuta, kuigi aitab mõningal määral vähendada haiguse kestvust ja tõsidust. Samas on leitud, et C-vitamiini toime koos tsingiga on hoopis tõhusam - 1g (1000 mg) C-vitamiini ja 30 mg tsinki päevas leevendab hingamisteede infektsioonide sümptoome ning lühendab haiguse kestvust märgatavalt.

Üks parimaid C-vitamiini allikaid on idud. Need sisaldavad suurima võimaliku hulga C-vitamiini 72-tunnise idandamise järel - just siis tuleks selle vitamiini saamiseks idandid ära süüa. Pärast seda hakkab idu kulutama C-vitamiini juba oma tarbeks.

Vähem suhkrut

Kindlasti tasub piiri pidada maiustamisega, sest liigne suhkru tarbimine ja pidev kõrge veresuhkur takistavad C-vitamiini imendumist. Samuti nõrgestab liigne rafineeritud suhkru tarbimine immuunsussüsteemi.

Hapendatud toidud