Uurimus: rasedad naised ei tohiks teha vahetustes tööd

Teadlased selgitasid välja, et vahetustes töötavatel rasedatel on suurem risk sünnitada alakaaluline laps. Kõik muutused, mis toimuvad tulevase emaga, mõjutavad tõenäoliselt ka loodet, kirjutab Daily Mail.

Päeva- ja öövahetustes töötamine mõjutab tugevalt organismi ja unerütmi. Seda ka juhul, kui oled töötanud öises vahetuses juba aastaid. Selline elustiil on last oodates eriti riskantne, kuna naine peab lapsele toitainete tagamiseks hoidma veresuhkru stabiilsena. Ebaregulaarne unegraafik aeglustab ühtlasi ainevahetust ning organism ei suuda lapseni piisavas koguses toitaineid transportida. Enim mõjutab teadlaste sõnul unerütmi kõikumine sündimata last raseduse lõpufaasis.