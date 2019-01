Kas tunned universumi võnkeid ehk kuidas ma endas ürgnaist käisin avastamas?

Leian ürituse juhuslikul Facebooki visiidil. Naiste väeõhtu lubab uut aastat õige energiaga alustada. Intrigeeriv, mõtlen. Uus aasta pole enam nii uus, aga öeldakse, et kunagi pole hilja alustada. Hakkan tõsimeeli mõtlema, et ehk ongi viimane aeg väge ammutada kusagilt mujalt kui kahest tassist hommikukohvist. Mitte, et ma kohvist loobuda kavatseksin.

Jõuan õdusasse ruumi. Kõik naised on helgetes pastelltooni riietes ja siis olen seal mina - seisan keset küünlavalgust nagu must ronk oma Nike'i trennipükste ja musta värvi pluusiga. Lohutan ennast mõttega, et iga ettevõtmise õnnestumise eelduseks on iseendaks jäämine ja pealegi on must ju nii õnnelik värv («Black is such a happy color, darling.»).

Alustame vaikselt harmooniliste liikumistega. Olen küll joogaga BodyBalance'i trennides kokku puutunud, aga idee tantsujoogast ja enda vabaks laskmisest hirmutab mind pisut. Ärgem unustagem, et olen ju ikkagi eestlane.

Tegelikult pakub Shakti tants erinevaid voolavaid joogavenitusi, saateks teadlik hingamine ja liikuv meditatsioon. Saan hakkama! Olen sisimas eriti õnnelik, et lõpuks meditatsioonile keskenduda saan, sest olles kirjutanud mitmeid artikleid mediteerimise kasulikkusest, ei ole ma selle üksinda praktiseerimises siiani kuigi edukas olnud. Esialgu hiilib ka valehäbi ligi, et kuidas ma nüüd pomisen neid mantraid, aga otsustan, et kas kõik või mitte midagi!

«Liisbet! Kas sa tunned universumi võnkeid enda kehast läbi minemas?»

Äkitselt saabub aeg püsti tõusta ja vabale tantsule (vaba) voli anda. Esialgu teeme koos joogaõpetajaga üheskoos rütmilisi liikumisi, aga siis kustutatakse tuled ja alles jäävad vaid küünlavalgus ja tõehetk iseendaga. Kui olen enam-vähem oma kompleksidest jagu saanud ja ühe silmaga teiste naiste tantsu piilumise lõpetanud, suudan ennast vabaks lasta ja tõesti tantsida. Lisaks tavapärasele meditatsioonimuusikale tuleb ka inspireerivaid poplaule ja ma avastan ennast mõtlemast, et päris lahe on! Hoopis teistmoodi tantsukogemus kui klubis või pubis, aga päris kindlasti seda väärt. Tantsujooga eesmärk ongi tekitada sinu olemuses harmoonia, luues ühtlasi energiat ja tasakaalu.

Pärast tantsukogemust on sõna otseses mõttes aeg tagasi maa peale tulla. Teeme tutvust erinevate eeterlike õlidega, mis peaksid meie kehale ja vaimule erinevates situatsioonides toeks olema. Ürituse lõpus saavad kõik osalejad ka ühe õlisegu kingitusena kaasa.

«Liisbet! Kas sa tunned universumi võnkeid enda kehast läbi minemas?» avastan sõbranna sõnumi pärast ürituse lõppu. Viskasime sõbrannadega enne väeõhtut omakeskis natukene nalja, aga tõele au andes tuleb öelda, et tegelikult läksid need kolm tundi väga õigesse kohta.

Ma tundsin tõepoolest pärast ürituse lõppu kummalist heaolu- ja rahutunnet, nagu oleks just massaažilaualt tulnud. Aususe mõttes tuleb ka tunnistada, et olen kingituseks saadud õlisegu peaaegu iga päev pisut käsivarrele määrinud, sest see lõhnab kuidagi rahustavalt ja õlipudelit sahtlis märgates tunnen vastupandamatut vajadust selle järele haarata.