Kuidas tätoveeringud voodielu mõjutavad?

Miami ülikooli teadlased leidsid, et tätoveeringutega inimestel on aasta jooksul rohkem seksuaalpartnereid kui neil,kel kehakaunistusi pole. Uuringus osales 2008 täiskasvanut, kellest osadel olid tätoveeringud, vahendab Mirror.

Muuhulgas leiti, et tindist kehakaunistustega vastajad olid tõenäolisemalt suitsetajad, veetnud rohkem aega vanglas ning omasid rohkem sekspartnereid. Lisaks vaevlesid tätoveeringute kandjad uuringu andmetel unehäirete käes ning vaimsete probleemide küüsis. Professor Karolin Mortensen selgitas, et tulemustest saab järeldada, et tätoveeringute kandjatel on riskialtim käitumismuster.