3 asja, mida naised meestelt voodis rohkem igatsevad

Pratti sõnul on see suisa naljakas, kui meeskliendid avaldavad arvamust, et naised ei taha nii palju seksida kui mehed. See pole sugugi tõsi, nentis ta väljaandele Puff Post intervjuud andes. Naised naudivad seksi sama palju kui mehed, kuid naised vajavad veidi pikemat eelmängu ja seda, et mehed neid enne akti kallale asumist ka käitumisega võluks. Suuremateks naudinguteks jagab ta meestele mõned lihtsad nipid.