Ema kimbatus: naabrid kaebavad müra üle, aga aktiivne laps tahab ju liikuda!

«Tuttavate lastega mängimine lõpeb tavaliselt sellega, et meie poeg on higine. Ka kodus ühest toas teise liikumine ei ole kõndides, vaid kareldes ja joostes. (Samas ei saa öelda, et ta üldse vaikselt tegutseda ei suudaks, talle väga meeldib Lego klotsidest ehitada ja selle tegevuse juures võib ta tükk aega püsida ning legod võetakse meil juba paar aastat pea-aegu iga päev välja).

Kodus on meil avatud planeeringuga köök-elutuba nii, et tekib ringrada köök-elutuba-koridor-köök, mida mööda siis võib laps lõputult ringiratast joosta. Tahtsime sügisest teda poiste trenni, et saaks end seal välja elada, aga seal talle ei meeldinud (sest teised lapsed oli võõrad ja mitmete proovimiste peale keeldus ikka kaasa tegemast, siis loobusime, et veidi vanemana uuesti proovida). Tean, et lapsed on erinevad, üks on vaikselt nurgas nokitseja, teine vastupidiselt ringirahmeldaja. Ja lapse olemust ei saa vastupidiseks muuta ning maha suruda (kui siis natuke suunata ja n-ö nurki maha lihvida).

Nüüd on meil tekkinud probleem alumiste naabritega, sest neid väga häirib see müra. Kuna hiljuti kolisime, siis eelmiste naabrite käest just küsisin, et kui palju meilt nendele kostusid erinevad hääled ja neid ei häirinud, seega ei osanud uues kodus naabrite pärast muretseda. Olen juba väiksemast peale kogu aeg manitsenud poega rahulikumalt ja vaiksemalt liikuma ning mängima. Nüüd siis tuleb välja, et sellest ikkagi ei piisa ja alumiste naabrite elu pidavat olema väga häiritud. Ma tõesti ei kujuta ette, kuidas saaksin oma poja vaikselt ringi liikuma ja mängima (sest nagu ma juba mainisin, niigi keelan ja piiran teda juba igapäevaselt). Ja ta ei kargle ringi mitte sõnakuulmatusest, vaid see on lihtsalt tema vajadus.

Teisalt tean lasteaia õpetajast tuttavat, kes omakorda oma alumistele naabritele teatas, et poiss peabki end füüsiliselt välja elama ja tema ei saa oma poega keelata kodus toast-tuppa jooksmast, sest füüsiliselt aktiivsena areneb ka vaimne pool. Kas on siis õige lasta lapsel edasi liikuda ja mängida või piirata teda ja suruda vaikselt oma tuppa, et säilitada naabritega häid suhteid? Endal on ka paha, kui naabrid tulevad kurtma, et nad ei saa elada ja paluvad, et võtke ometi midagi ette. Olen seda meelt, et teistega peab arvestama ja ka laps peab sellest aru saama. Samas, pidev keelamine ja pahandamine kodus tekitab jälle peresiseseid pingeid ja negatiivset õhkkonda.