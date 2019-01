Värske ema: töötlen imiku pilte, sest ma ei taha postitada koledat beebit pilte kõigile nägemiseks

Lisa räägib, et hakkab imiku piltide töötlemisel kasutama rakendust Facetune, et kõik pildid tema lapsest oleksid ideaalsed. «Instagram on koht, kus inimesed arvustavad sind selle järgi, milline su laps välja näeb ja ma ei taha sellist negatiivsust oma lapsele,» selgitab ta. Lisa kirjeldas, et tõenäoliselt vajavad töötlust juuksed, nahk ja lohud pea peal, vahendab DailyMail. «Lohke pea peal olla ei tohi nagu beebidel vahel on ja nahk peab olema selge,» loetleb ta nõudmisi, mida peagi sündiva ilmakodaniku piltidel tuleb ilmselt korrigeerida, «Ma tahan olla kindel, et tal pole piltidel ühtegi ebatäiust.»