Pereterapeut annab nõu: kuidas rahustada last, kes väljendab oma tundeid vägivaldse käitumise abil?

Ei maksa karta lapse tundeid tagasi peegeldada, peljates, et siis lööb laps «kogu registri valla». Kui ka lööb – mis siis sellest? Tunded on lihtsalt tunded: need tulevad, lähevad, muutuvad. Pole põhjust tundeid karta. Lapse nutt on lapse jutt. Kui jutud on räägitud, on vähem võimalust, et pinge koguneb ja koguneb ning siis vulkaanina väljub. Kui laps saab pidevalt sõnumeid, mille sisu on, et tunnete väljanäitamine pole vanema jaoks aktsepteeritud («Mis sa pirised!», «Jäta juba oma jonn!», «Mis see väike koks sulle tegi!»), tekib lapsel pikapeale tunne, et temaga on midagi valesti, et ta ei kõlba kuhugi, sest ta tunneb valesti, kuna suur ja tark täiskasvanu ei usu tema tunnet, tühistab selle, ei pea seda tähtsaks. Ja kuna kõik see on lapse jaoks uut pinget tekitav, siis võib kergesti tekkida nõiaring: laps tunneb end halvasti, ei leia mõistmist, tunneb end veel hullemini, näitab seda veel hullemal moel. On kindel seaduspära: mida hullemini laps end tunneb, seda hullemini ta käitub. Seda jada saab katkestada mõistev ja rahulik täiskasvanu.