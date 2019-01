Millenniumlased vahetavad erakordselt tihti töökohti

On neid, kelle arvates tuleb pidev töökohtade vahetamine kasuks, teised aga peavad seda püsimatuse märgiks. Ettevõte Tempo korraldas uuringu, millest selgus, et keskmiselt on millenniumlastel kolmekümnendate eluaastate keskpaigaks olnud viis töökohta. Lisaks plaanivad pooled millenniumlastest vahetada töökohta järgneva kahe aasta jooksul. Kolmandik plaanib teha seda juba lähiaastal, kirjutab TheSun.