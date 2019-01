Naised kurdavad: meeste harjumused, mis meid närvi ajavad

1. «Mu abikaasa peseb korraga tohutu hulga pesu, kasutades ära kõik korvid, ja siis ta lihtsalt elab nende korvidega nädalaid, ilma puhast pesu kappi panemata.» - Michelle

2. «Kui mu abikaasa nõusid peseb, peseb ta kõik puhtaks, välja arvatud ühe kahvli, mis jääb kahe silma vahele. Ma peaksin teda ilmselt hindama lihtsalt sellepärast, et ta kõik nõud ära peseb, aga üks kahvel. Olge nüüd!» - Judith

3. «Mu abikaasa ei pane mitte kunagi Brita veekannu tagasi kappi. See tähendab, et iga kord, kui ma lähen vett võtma, on see kas soe või veelgi hullem, tühi.» - Diana

4. «Igal hommikul lükkab mu abikaasa äratust korduvalt edasi, kuigi ma olen kergema unega ja ta peab ärkama 90 minutit varem kui mina.» - Julie

5. «Mu abikaasal võtab enda sättimine kauem aega kui mul ja ta on kiilakas!» - Kristie

6. «Kui mu abikaasa on söömise lõpetanud ei pane ta nõusid mitte kunagi kraanikaussi. Ta kas jätab need sinna, kus ta sõi, või asetab need kraanikausi lähedale, aga mitte kunagi kraanikaussi või nõudepesumasinasse. Samuti jätab ta poolikud veepudelid igale poole vedelema ja siis kaebab, et külmikus ei ole veepudeleid.» - Dabee

7. «Kui me televiisorit vaatame, armastab mu poiss-sõber süžee üle spekuleerida, mis tähendab, et ma ei suuda kunagi filmis dialooge jälgida ja pean pausile panema ning uuesti vaatama. Ma pean talle meenutama, et ta hoiaks kõik kommentaarid filmi lõpuks.» - Carolyn

8. «Mu abikaasa tilgutab hambapastat kraanikaussi ja ei loputa seda kunagi ära. Nii see kuivabki sinna ära.» - Katherine

9. «Tõstan käed üles ja ütlen välja, et minu mehe puhul on see igasugune rämps taskutes. Mu poiss-sõber jätab taskusse tšekke, münte, nätsu – nimeta mida iganes.» - Sarah

10. «Kui me kokkame, näiteks tükeldame supi jaoks köögivilju, ei kasuta mu abikaasa puhastamiseks kunagi paberrätikuid või köögirätikut. Selle asemel pühib ta jäägid ära oma paljaste kätega. Loomulikult ei saa ta kõike kätte. Talle tundub, et see on kasulik. Mulle tundub, et niimoodi tuleb tööd topelt teha.» - Melissa

11. «Mu abikaasal on nii palju küsimusi selle kohta, kuhu asjad panna, et ma ütlen talle alati, et teen seda parem ise.» - Jennifer

12. «Mu kihlatu jätab kõik oma kingad ukse juurde, kuigi seal on jalanõude jaoks eraldi kapp. Nädala lõpuks, kui ma ei pane ta jalanõusid ära või ei karju ta peale, on ukse juures kümme paari jalanõusid.» - Lindsay