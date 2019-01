Kosmeetik vastab: 3 võimalust, kuidas ilusüstideta nahka nooruslikuna hoida

See, et kortsudest saab hoiduda üksnes ilusüstide abil, ei vasta kogenud Filorga kosmeetiku Eva Milleri sõnul tõele. «Kosmeetiku vaatevinklist saan kinnitada,et kindlate ja mitte kirurgiliste vahenditega on võimalik naha noorust säilitada,» avaldas Miller, kes tõi ka põneva paralleeli: «Kui inimene käib hoolikalt jõusaalis, näeb tänu toonuses lihastele tema keha nooruslikum välja. Sama kehtib ka näopiirkonnaga.»

Milleri sõnul on võtmeküsimuseks just naha õige hooldamine. Nii koduste vahenditega ise kui ka professionaalide poolt koorimise, massaaži ja maskide näol.

Naha hooldamisel on oluline kasutada just oma nahatüübile sobivaid tooteid—tähtis on tagada naha piisav niiskustasakaal. Kui hooldame nahka igapäevaselt ning just oma nahatüübile sobivate toodetega, võime vananemise märke edasi lükata. Ka kvaliteetne toit ja kosutav uni annab silmaga nähtavaid tulemusi!