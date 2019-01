Heidi Ruul: #äravihka

Lõpetasin just eilse «Radari» vaatamise ja ma ei suuda leida sõnu. Teemaks oli seekord «Vihkav Eesti». Esiteks on mul nii kohutavalt hea meel, et saate toimetus otsustas, et vihakõne ja absoluutselt valimatu solvangute loopimine on täna piisavalt oluline, et sellele terve tund saateaega pühendada. Minu kummardus! Teiseks tahaks aga hoopis nutta, sest teema on valus ja paratamatult mingil määral ka isiklik.