Kuidas kohtingurakenduses lööv enesetutvustus kirjutada?

1. Püüa tähelepanu

Kohtingurakendused on erinevad. Kui mõni pakub enda tutvustamiseks palju ruumi, siis teises on võimalik kirjutada kõigest paar lauset. Murray sõnab, et enda tutvustamist tuleb võtta kui turundamist. «Sa pead püüdma tähelepanu, aga ära mõtle üle. Ole lihtsalt aus, ole sina ise ja pane kirja, mis sind elevile ajab,» sõnab ta.

2. Väldi klišeesid

Sa armastad reisimist? Tore, aga selles pole midagi erilist. Murray sõnul ei ole klišeed just eriti head jäämurdjad. «Sul läheb paremini, kui oled spetsiifilisem,» soovitab ta. Selle asemel, et rääkida reisimisest üleüldiselt, anna teada, milline sihtkoht sul järgmisena plaanis on.

3. Ära kirjuta, milliseid iseloomujooni otsid

Sageli panevad inimesed kirja, milliseid iseloomujooni tulevases kaaslases otsivad, aga see võib eemale peletada palju potentsiaalseid kaaslasi. «Soovitavate iseloomuomaduste kirjutamine ei tööta nii piiratud keskkonnas,» selgitab Murray. Pane parem kirja, milliseid seiklusi loodad kaaslasega koos läbi elada.

4. Keskendu oma parimatele omadustele

Hoia fookus asjadel, mida naudid. Pane kirja, kuidas armastad vaba aega veeta, milline on su lemmikfilm ja kas armastad kokkamist. Kohtinguekspert räägib, et ta vihkas oma eelmist tööd, aga kohtinguprofiilil keskendus asjadele, mida elus armastas. «Kui sa ei taha sellest rääkida, ei peaks see su profiilil olema,» annab ta kuldreegli.

5. Uuenda oma profiili regulaarselt