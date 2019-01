Printsess Diana kuus ilureeglit

Korralik ja kvaliteetne uni oli printsessi üks peamisi ilurutiine. Kosmeetik Renee Rouleau selgitab, et vähene uni mõjub halvasti vereringele, mis omakorda väljendub väsinud ja kahvatus jumes.

«Diana puhul alustasime alati niisutajaga, valisime jumestuskreemi, mis sobis täpselt ta nahatooniga ja siis kasutasime silmade piirkonnas peitekreemi. Seejärel ripsmetušš - mis on kõikidest kingitustest kõige suurem ja huulevärv, mis tema selle päeva tujuga sobis,» kommenteeris Greenwell.

«Ma õpetasin teda, et kui ta värvib ise ripsmeid, tuleb ripsmetušši alati ka ripsmejuurtele kanda,» selgitas meigikunstnik.

«Ta kandis alati, alati, alati parfüümi, mis on naise elus väga oluline asi. See on justkui ilu viimane lihv, andes võimaluse lõhnata jumalikult, šikilt ja isikupäraselt,» sõnas Greenwell.