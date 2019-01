Sünni ime: joogaõpetaja sünnitas looduses meditsiinilise järelvalveta

Hannah ja tema partner Tyler Couchman otsustasid ilma järelvalveta sünnituse kasuks. Tegemist on protsessiga, kus sünnituse ajal ei viibi kohal ühtegi meditsiiniharidusega professionaali. Kuuldes sõbrannalt positiivseid kogemusi järelvalveta sünnituse kohta, otsustas Hannah, et see on ka talle parim variant.