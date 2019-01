Kaksikuid ootaval naisel on laste sündides vastuoluline plaan

Naisel, kes portaali blogisse kirjutas, on kaksikutest tütarde sünnitähtaeg järgmisel kuul. Küll aga ei taha tulevane ema laste juurde kuu aja jookul pärast sündi ühtegi külastajat. Kasutaja kirjutab, et soovib lihtsalt esimese kuu istuda kodus oma mehe, kahe poja ja kaksikutega, vahendab Mirror. Ta küsis nõu, kas see on sugulaste ja tuttavate vastu aus, et nad nii kõrvale jätta.

Mõned vastajad kirjutasid, et see on tulevase ema õigus otsustada, millal ja kas külalisi lubada. Kuid mitte kõik ei nõustunud. Paljud arvasid, et on ebaviisakas kõrvale jätta oma pere, kes soovib ka uute pereliikmete saabumisest osa saada. Teine kasutaja lisas, et ta oleks äärmiselt solvunud, kui teda tulevikus ei lastaks kuu aega näiteks lapselast vaatama.