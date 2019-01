7 levinud treeningujärgset viga

Personaaltreener Courtney Roselle paneb südamele, et uni on kehale puhkamiseks vajalik. «See on aeg, mil lihased saavad taastuda ja keha puhata, nii vaimselt kui füüsiliselt,» sõnab ta. Treeningujärgsel ööl oleks hea magada vähemalt seitse tundi.