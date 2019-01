Personaaltreener vastab: kuidas kaotada puusadelt rasva?

«Naistel on suuremad rasvarakud kui meestel,» räägib Attard, «suur osa talletatud rasva läheb puusadele, kuna seal hoitakse energiat lapse kandmiseks ja imetamiseks.» Kuigi naised ei hakka lapsi kandma kohe puberteedist ning mõni ei tee seda kunagi, ei kavatse sinna ladestunud rasv kergekäeliselt lahkuda, kirjutab DailyMail.

Rachel Attard soovitab proovida kardiotrenni. Attard räägib, et kardio on üldse parim meetod salenemiseks üle keha. Sobib mistahes kardiotrenn, kui see kestab vähemalt 20-30 minutit. Kuna pole võimalik saleneda viad ühest kohast, peaksid nädalas tegema vähemalt kolm kõrge intensiivsusega kardiotrenni.