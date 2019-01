Naine planeerib uhket tseremooniat, et abielluda oma tekiga

Tõenäoliselt on see üsna levinud probleem. Me kõik armastame oma mõnusat ja sooja voodit. Aga kas sa oleksid valmis oma tekiga abielluma? Ahvatlev, aga pigem vist mitte. Kui sa ei ole just Pascale Sellick, kes on teatavaks teinud oma uhke tseremoonia detailid, mille käigus ta plaanib abielluda oma tekiga.

49-aastane naine kutsub kõiki soovijaid oma pulma, et nad saaksid olla tunnistajateks, kuidas ta teeb ametlikuks oma armastuse teki vastu.

Pascale kirjeldab ennast kui ebaviisakat, toorest ja tähelepanuväärset näitlejat. Ta on naine, kes läheb sinna, kuhu süda juhib. Pascale sõnul on tal oma tekiga kõige intiimsem ja usaldusväärsem suhe, mis tal eales olnud on. Usaldusväärsusega võime vist nõustuda, aga kõige intiimsem? Selles nii kindel ei oleks.

Ebatavaline tseremoonia leiab aset ühes pargis, millele järgneb tasuta pulmapidu kunstnike majas. Pulma tuleks selga panna hommikumantel, pidžaama ja sussid. Kaasa tasuks võtta kaisukaru või kuumaveepudel, eriti juhul kui on külm tuul.

Pascale jätab saladuseks, mida tekk pulmas kannab. See peab olema külalistele üllatus. Ise kavatseb naine kanda öösärki ja karvaseid susse.

On see siis ikkagi pulm või hoopis mingisugune kunstiprojekt? Võib-olla mõlemat. Jääme lootma, et tegemist on tõelise armastusega.

FOTO: SWNS / SWNS / Scanpix