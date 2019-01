Uuring: kolm üllatavat põhjust, miks 18-34 aastased kondoome väldivad

Sel aastal on Ameerikas oodatav suguhaigusega nakatujate arv ligikaudu 20 miljonit inimest. See number on viimaste aastatega märgatavalt tõusnud, hoolimata kaitsevahendite olemasolust.

Cosmopolitan viis koostöös Power to Decide organisatsiooniga läbi uuringu, millest selgus, et inimesed lihtsalt ei kasuta vahekorra ajal kaitsevahendeid. 61 protsenti vastanutest sõnas, et nad kasutaksid kondoomi, kui teaksid, et partneril on suguhaigus. Teised 60 protsenti väitsid, et nad kasutavad kondoomi väga harva ja mis kõige üllatavam - tervelt 50 protsenti väitis, et nad pole mitte kunagi kondoomi kasutanud.

Kolm kõige levinumat põhjust, miks 18-34 aastased ameeriklased kaitsevahendeid ei kasuta:

1. «Ma ei muretse suguhaiguste pärast»

Jättes välja naised ja mehed, kes üldse ei seksi või paarid, kes üritavad rasestuda, vastasid suurem osa uuringus osalejatest, et nad ei kasuta kondoome, sest nad ei ole suguhaiguste pärast mures. Neid ei hirmuta isegi HIV.

Kuigi suguhaigused nagu klamüüdia, gonorröa ja süüfilis on antibiootikumite abil ravitavad, on terve hulk sugulisel teel levivaid infektsioone, mis jäävad märkamatuks ja mida ei diagnoosita, mis tähendab, et nad võivad põhjustada viljatust.

2. «Mu partner ei öelnud, et peaksime kondoomi kasutama»

33 protsenti uuringus osalejatest ütlesid, et kasutavad kaitsevahendit ainult siis, kui partner seda nõuab. 72 protsenti tõdesid, et nad austavad partnerit, kes tahab kondoomi kasutada.

3. «Ma vihkan nende ära viskamist»

Nii uskumatu kui see ka pole, on kondoomi ära viskamine osade inimeste jaoks nii ebamugav, et nad ei kasuta seda üldse. Huvitav on ka tõsiasi, et seda vabandust kasutasid rohkem naised kui mehed.