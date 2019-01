Lugupidav, suuremeelne, galantne, truu, õilis, vapper – just selliste sõnadega kirjeldatakse käitumiskoodeksit, mis oli iseloomulik keskaja rüütlitele. Kuigi siis veel üsna taplushimulised, olid tollases ühiskonnas just rüütlid need, kes olid härrasmehelikkuse etaloniks; keda ühiskond austas, kirik kaitses ning naised jumaldasid