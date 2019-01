Ülimalt andekas tätoveerija aitab traagilise elusaatusega inimesi

Amputatsioon on tihti viimane lahendus inimestele, kes on võidelnud tõsise haigusega või saanud raskelt vigastada. Ja kuigi inimene jäi ehk tänu amputeerimisele ellu, siis ei ole uue olukorraga harjumine ja leppimine tihti kerge.

See on ka põhjus, miks üks imeline tätoveerija aitab ellujääjaid, pakkudes neile väga realistlikke tätoveeringuid tasuta. Ta taastab inimestel puuduolevaid kehaosi, kasutades selleks tinti. Näiteks mastektoomia läbinud naised saavad tema juures realistlikud 3D nibud.

«Minu vanaema, Mary Catalano, oli rinnavähi ellujääja, samuti mitmed teised minu perekonnale lähedased naised,» ütles Eric. «See on ka põhjuseks, miks ma sellist teenust pakkuma hakkasin,» lisas ta.

Mees ütles, et ta ei suudaks selliste klientide käest kunagi raha võtta. Nüüdseks on ta seda heategevuslikus korras teinud ligi kuus aastat.

Hiljuti tätoveeris 38-aastane Eric ühte meest, kelle kaks sõrme olid osaliselt amputeeritud, sest need jäid ventilaatori vahele.

Ericu sõnul ei osanud too mees tõenäoliselt lootagi, et tulemus nii realistlik on. «Kui lapiga naha puhtaks tegin ja ta oma sõrmi nägi, siis tema näos oli kirjeldamatu emotsioon,» ütles Eric.