Tema nime ei kirjutatud suurte tähtedega plakatitele. Isegi paljud kaasaegsed mäletasid teda vaid kui väikest subretikest, keda hüüti Lehma-Liisuks või Pipsiks. Ometi oli Alma Veltmannis nii palju temperamenti, särtsakust ja tuld, et ta suutis end läbi keeruliste aegade ja katsumuste laulda ja tantsida Euroopa kabareelavadele, kust ta lõpuks vaiksesse abielusadamasse maabus.

Kuna operetti avamisel kavas ei olnud, siis Alma pidustustel ei osalenud, küll aga ootas uusaastaballi Estonia Valges saalis. Naine tellis oma elu esimese piduliku tualeti. Enne peo algust kiirustas Alma oma armsama kabinetti, et temale oma kaunist kleiti näidata. Kogu rõõm ja elevus lahtusid, kui ta sisse astudes märkas, kuidas Pinna näost punaseks värvus. Alma tualetist ei jäänud just palju järele. Jõhkrast kohtlemisest traumeerituna jooksis Alma teatrihoone ülemisele korrusele, et sealt alla viskuda. Skandaal oleks võinud tekkida kogu teatrile ja skandaale Pinna kartis.