«Aidake! Mu naine hakkab sünnitama poolel teel haiglasse.»

«Ma arvan, et iga häirekeskuses töötav meedik on ühe korra vähemalt võtnud sünnituse vastu läbi telefoni,» ütleb tol päeval valves olnud Häirekeskuses meedik Kadri Paakspuu.

Ka kauaoodatud sündmus võib tabada ootamatult. Ühel päeval peavad Priit ja tema lapseootel kaasa Liisi kiirustama pea 70 km kaugusel asuva Tartu poole, et nende poeg saaks sündida turvaliselt haiglas, arstide järel valve all.

«Kui me juba kuskil poole maa peal olime ja need valud lihtsalt nii tugevad olid, siis ma teadsin, et ok, nüüd ma sünnitan autosse, et kiirabi ilmselt vastu ei jõua ja siis ma ei mäleta väga sellest midagi. Mul oli ilmselt mingi šokk,» meenutab Liisi.