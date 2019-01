Neli lihtsat viisi, kuidas sotsiaalmeediat targalt kasutada

Kui Instagram on esimene asi, mille hommikul avad, suhtu sellesse kui ajalehte. Lõpeta kasutajate jälgimine, kelle postitused ei too sulle rõõmu või ei paku uut informatsiooni.

Vaata üle, millised äpid su telefonis on ja kustuta ära kõik, mida sa ei kasuta. Jäta telefoni esilehele ainult kõige vajalikumad rakendused, mille leiad kiiresti üles. Kui tunned, et kasutad sotsiaalmeedia äppe liiga palju, nihuta nad telefoni esilehelt eemale, et nad iga kord silma all ei oleks.