Märgid, mis viitavad suurele tööstressile

1. Sa ei saa magada

Paljudel juhtudel on esimeseks tööstressi märgiks unetud ööd. «Inimesed kurdavad, et nad ei saa magama jääda, sest pea on erinevaid mõtteid täis, või et nende uni ei ole püsiv. Nad ärkavad keset ööd üles mõeldes oma tegevuste nimekirjale,» sõnab kliiniline psühholoog Monique Reynolds. Paar unetut ööd ei ole midagi hullu, aga kui sellest saab korduv muster, võib see olla märk, et midagi on tasakaalust väljas.

2. Sul on peavalud

Kui töökoht on sinu alateadvuses ohutsoon, on su lihased pinges, et keha vigastuste eest kaitsta. Pidev pinge kaelas ja õlgades võib viia pingest tingitud peavalude ja isegi migreenini. Reynolds sõnab, et stress tekitab füsioloogilisi sümptomeid, mis väljenduvad valuna.

3. Sul on lihasvalud

Kui su töö on mürgine, võib kehal olla tunne, et ta peab ohuga võitlema ja selle jaoks toodab ta stressihormoone. Reynoldsi sõnul on stressirohket tööd tehes meie närvisüsteem pidevalt piiri peal. «Me oleme pidevalt valmis reageerima, kas siis ebameeldivale ülemusele või kolleegidele,» sõnab ta.

4. Su vaimne tervis halveneb

Suurenenud stress mõjub halvasti ka vaimsele tervisele. Kui sulle tundub pidevalt, et ülemus ei ole sinuga rahul, kannatab selle all su vaimne tervis. 2012. aastal läbi viidud uuringust selgus, et ebaõiglane töötajate kohtlemine võib viia selliste terviseprobleemideni nagu ülesöömine ja depressioon.

5. Sa oled sagedamini haige

Kui jääd pidevalt haigeks, on aeg mõelda, millised on su emotsioonid tööga seoses. Uuringud on näidanud, et krooniline stress mõjub halvasti immuunsüsteemile, muutes su haigustele vastuvõtlikumaks.

6. Sa kaotad huvi seksi vastu

Viis, kuidas oma aega veedad, peegeldab su väärtusi. Kui tood töö koju kaasa ja oled pidevas stressis, võivad selle käes kannatada su suhted. Krooniline stress mõjutab libiidot, vähendades seksiisu.

7. Sa oled pidevalt väsinud

See on teistmoodi väsimus, mis tekitab tunde, et ükskõik kui palju sa ka ei magaks, ei suuda sa ennast välja puhata.

8. Su kõht on korrast ära