Teaduslikult tõestatud: need 5 muusikapala teevad su õnnelikuks

Uuringud on näidanud, et muusika aktiveerib ajus osad, mis on seotud tänulikkuse, motivatsiooni ja emotsioonidega. Need omakorda vabastavad dopamiini, mis suurendab meie õnnetunnet.

Teadlaste sõnul kutsub dopamiini vabanemine esile reaktsioonid, mida kirjeldame öeldes, et muusika kuulamine «tekitas külmavärvinaid». Meie südamerütm ja hingamine kiirenevad.

Tänu erinevatele uuringutele on kindlaks tehtud, et need viis muusikapala mõjuvad meie ajule eriti hästi ja kutsuvad esile õnnetunde.

1. Debussy - Claire de Lune

2. Samuel Barber - Adagio for Strings

3. Beethoven - Piano Sonata No. 17 in D Minor

4. Explosions in the Sky - First Breath After Coma

5. Tiesto - Adagio for Strings