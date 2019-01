Need on kosmeetiku sõnul kolm levinud viga näohoolduses

Pole oluline, kui head geenid sul on. Naha kaitsmine UVA ja UVB päikesekiirguse eest on oluline ja seda ei tohiks unustada ka talveperioodil ega pilvise ilmaga. Mõtle hetkedele, kui istud toas ja naudid päikesekiiri läbi akna või teed koeraga väljas jalutuskäiku. Need on hetked, mil peaksid päikesekaitset kasutama.