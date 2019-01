5 küsimust, mille esitamist tasuks tööintervjuul igal juhul vältida

Mis puudutab tööintervjuud, siis jätad tööpakkujale parema mulje, kui sul on intervjuu lõppedes mõned täpsustavad küsimused varuks. See kinnitab, et sulle tõepoolest pakub antud ettevõtte tegevus huvi. Sellegi poolest, küsimuste puudumisest on veel hullem valede küsimuste esitamine, sest need võivad pigem vähendada tööle saamise võimalust.

Toome teieni 5 küsimust, mis on küsimuste puudumisest veel halvem variant. Vaata järele!

Millega teie ettevõte tegeleb?

Päriselt? Kas sa arvad, et selline küsimus tekitab tööandjas suurt soovi sind palgata? Kui sa ei ole vaevaks võtnud ennast eelnevalt isegi ettevõtte tegevusega kurssi viia, siis millest me üldse räägime?

Kuidas mul läks?

Tahad teada, kuidas sul läks? Eeldad, et tööpakkuja annab sulle koheselt tagasisidet? Paraku mitte, nii need asjad enamasti ei käi. Selline küsimus kõlab pigem rumalalt, seega unusta see ära.

Selle asemel võid küsida, millal sa neist uuesti kuulda võid. Sobilik on saata ka näiteks e-mail, et tänada neid kulutatud aja eest.

Kas ma sain selle töö?

Ära ole kannatamatu, sellise küsimusega paistad äärmiselt meeleheitel. Selle asemel küsi hoopis, et mis on palkamise protsessi järgmine samm. Sa võid näiteks uurida, et kas ettevõttel on tavaks teha ühe inimesega mitu intervjuud või mitte. Selline küsimus annab sulle aimu sellest, kas sul tuleb teine võimalus veel.

Kui kaua ma pean ootama, et ametikõrgendust saada?

Ära mängi tulega. Sellise küsimuse esitamine on liialt etteruttav ja jätab mulje, et sind tegelikult ei huvitagi positsioon, millele sa hetkel kandideerid. Sinu küsimus kõlaks paremini sellises võtmes: millised on teie ettevõttes võimalused kasvamiseks?

Millised lisahüved teie ettevõtte töötajatele rakenduvad?