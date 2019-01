Kolm asja, millele märkamatult raha kulutad

1. Asjade duubeldamine

Finantsplaneerija selgitab, et tihti kulutavad inimesed raha asjadele, mis neil juba kodus olemas on. Seda juhtub sagedamini, kui arvame ja enamasti sellepärast, et inimesed ei ole organiseeritud. Üleliigse kulutamise vältimiseks tasub aeg-ajalt oma köögikapid ja garderoob üle vaadata, et mitte osta asju, mis juba kodus olemas on.

2. Ülehinnatud tooted

Finantsplaneerija sõnul võid raha kulutada ülehinnatud toote peale, mille oleksid mõnest teisest poest odavamalt saanud. Küll aga oleneb kõik situatsioonist. Tasub kalkuleerida, kui kallis on sinu aeg võrreldes toote otsimisele kuluva ajaga. «Mõnikord on okei mitte ringi vaadata, sest aeg on raha. Kui aga saad otsimisele aega panustada, võid sellega raha säästa,» sõnab Faherty.

3. Brändilojaalsus

Mõned inimesed on väga lojaalsed lemmikbrändile ja seda ka toidukaupade ostmisel. Finantsplaneerija sõnul on okei, kui sul on lemmikküpsised või lemmikjogurt, aga näiteks konservtoodete ostmisel on hea eelistada poeketi omatooteid.