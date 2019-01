Tegevus, mis kaalu alandamisel efektiivsem kui jõusaal

Kui mõte jõusaali minekust tundub sinu jaoks täiesti vastumeelne, tasub kaaluda alternatiivi. Paljud personaaltreenerid on seda meelt, et madala intensiivsusega treeningud (nagu jalutamine) on «sangadest» vabanemisel kõige efektiivsemad.

Personaaltreeneri Megan Takacsi sõnul on rahulikumas tempos liikumine kehale hea mitut moodi. Lisaks südametöö kontrolli all hoidmisele on ka väiksem võimalus end treeninguga vigastada. Tõmpokam 30-minutiline kõnd võib kulutada 100-300 kalorit, kirjutab TheSun. Tunniga võib pühapäevase jalutuskäigu ajal kulutada kuni 600 kalorit. Lisaks on jalutamine tasuta. Seega - sõber kaasa ja jalutama!