Vaid geenid ei ole süüdi! Kas Sina hoolitsed oma näonaha eest järjepidevalt?

Ilu algab seestpoolt – selles ei kahtle keegi. Siiski kipub igapäevases kiires elutempos ununema peamine – iseenda eest hoolitsemine. Kordame siinkohal üle veelkord igapäevased nahahooldusnipid, mis nii loomulikud, kuid miskipärast tihti ununevad.

Regulaarne igapäevane nahahooldus Sinu nahale sobivate toodetega

Näohoolitsuse puhul on kõige tähtsam olla järjepidev ning hoolitseda naha eest iga päev. Puhasta näonahka nii hommikul kui õhtul põhjalikult, kreemita ning kasuta vajadusel intensiivsemaid just Sinu naha eripära arvestavaid tooteid. Õrnale silmaümbrusele on soovitatav kasutada eraldi kreemi. Aeg-ajalt tasub näonahka ka koorida, et eemaldada sellelt surnud naharakud ning aidata kaasa naha uuenemisele. Värske välimuse saavutamisel on abiks ka lõõgastavad ja niisutavad maskid.

Kuiv ja külm õhk – meie naha vaenlased

Talviselt külmal ja karedal ajal teeb nahale karuteene ka tubane kuiv õhk ning õues valitsev külm ja jäine tuul. Sobiva näopuhastusvahendi ja kreemi valimiseks on esmalt vaja teada oma naha tüüpi. Enamasti saadakse ise aru, kas tegu on rasuse, normaalse või kuiva nahaga, aga eksiteele võib viia pindkuiv nahk, mis tegelikult on kas rasune või normaalne, kuid tekitab endale kas ilmast, ebasobivast hooldamisest või muudest põhjustest johtuvalt peale kuiva, mõnikord ka ketendava kihi.

Kindlasti tuleks arvestada näohooldustoodete puhul ilmastikuga – talvised tooted peaksid olema õlibaasil, tummise ning toitva struktuuriga. Veebaasil tooted sobivad suviseks nahahoolduseks. Talvel on nende kasutamisel hoopis vastupidine efekt - õue jäise tuule kätte minnes külmub naha pinnale jäänud vesi ning sel juhul teeme oma nahale kasu asemel hoopis kahju.

Samuti tasub valida alati nahahoolduseks tooted, mis sisaldavad kaitset päikese eest. Ka varakevadine päike võib olla ootamatult intensiivne ning soodustada näiteks pigmendilaikude teket. Erinevate probleemide korral tulevad appi intensiivsemad seerumid. Need on spetsiaalsed hooldustooted, mis loodud lahendama konkreetseid muresid, näiteks on olemas pinguldavad seerumid, niisutavad seerumid, toonust tõstvad seerumid ning pigmentatsiooni vähendavad seerumid.

Elustiil – regulaarne liikumine, mitmekesine toit, tarbi piisavalt vett ja puhka piisavalt

Tervisest pakatava ja ilusa naha esimeseks eelduseks on tervis ise ja selles mängib suurt rolli eluviis. Värskes õhus liikumine, regulaarne treening, vee joomine ja mitmekesine toit pole olulised ainult kaalulangetajatele, vaid ka neile, kes tahavad välja näha terved ja säravad.

Tervisliku eluviisi osaks on ka tasakaalustatud mitmekesine toidulaud. Seejuures on vitamiine, mis on naha seisukohast olulisemad kui teised. Näiteks kalaõlist ja rasvastest piimatoodetest saadav A-vitamiin ennetab väikeste nahakortsude teket, vähendab kuivust ja parandab naha üldist tekstuuri. Munas, pähklites ja maksas leiduv H-vitamiin (tuntud ka biotiini nimega) takistab enneaegset vananemist, ergutab ainevahetust ja annab nahale terve ilme.

Väldi võimalusel stressi ning liigset alkoholitarbimist, samuti suitsetamist

Nahale teevad liiga näiteks suitsetamine, liigne alkoholitarbimine, vähene ööuni, pikaleveninud stress ja kaitsekreemita päevitamine. Seega tasub esmalt rajada tervislike eluviiside vundament, millele saab hakata nahahoolitsuse abil edasist ehitama.