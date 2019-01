Kehakeelemärgid, mida esimesel kohtingul tähele panna

Ta nõjatub ette

Kui su kaaslane nõjatub pidevalt sinu poole, üritab ta märku anda, et on sinust huvitatud ja osaleb aktiivselt teie suhtluses.

Intensiivne silmkontakt

Seos intensiivse silmkontakti ja sügava sügava sideme vahel pole vaid laulusõnade kõlks. On ka teaduslikult tõestatud, et silmkontakt aitab luua mõistmist ja kiindumust.

Eemaldub või blokeerib

Enda distantseerimine sinust ei tõota head. Kui me tunneme kellegagi sidet, hoiame alateadlikult enda keha otse nende poole. Kui me seda sidet ei tunne, on käitumine vastupidine. Eemale nõjatumine või asjade teie vahele asetamine näitab, et ta kohe üldse ei tunne teievahelist keemiat.

Jalgade asend

Kui ta jalad on suunatud sissepoole või/ja sinu suunas, on ta sinust huvitatud. Kui jalad on suunatud juba ukse poole, on ta oma mõtetega sama hästi kui uksest väljas. Sama kehtib ka ristatud jalgade puhul.

Negatiivsed mikro-emotsioonid ja võltsnaeratus

Mikro-emotsioonid on murdosasekundilised ilmed, mida on inimesel endal keeruline kontrollida. Ta võib naeratada, kuid seejärel teeb nende nägu midagi imelikku ja vastandlikku. Pilk, huulte asend, kulmude kergitamine. Tasub ka tähele panna kaaslase naeratust. Võlts ja sunnitud naeratus pole kunagi märk heast ajaveetmisest.

Keelelised komistused

Anna oma kaaslasele andeks, kui ta pidevalt sõnadega komistab. On väga tõenäoline, et ta puterdab ärevusest, mida sinuga kohtumine temas põhjustab. Ja see on ilmselt hea ärevus. Kui täiskasvanu kohtab kedagi, kes talle väga sümpatiseerib, võib kõrge intelligentsitasemega inimene hakata käituma kui ärevil laps.