«Naistejutud». Kes meist armastab litse?!

Litsakus kui selline ei ole iseenesest midagi negatiivset - inimesed on juba loomuldasa erinevad, mõned neist on seksuaalselt vabameelsemad (ehk «litsakamad»), teised aga konservatiivsemad. Miks siis ometi just need seksuaalselt vabameelsemad inimesed koguaeg kõigile ette jäävad?