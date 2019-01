Neli nippi, kuidas tuua kevadet igapäevariietusse

Volüümikad kampsunid on pakkunud sooja juba kuid. Selle asemel, et kanda kudumit mugavalt ning harjumuspäraselt teksadega, kombineeri see nüüd hoopis pika ja lendleva kleidi või seelikuga. Julgelt võid omavahel kokku sobitada ka erinevaid mustreid – olgu selleks siis triibud, loomaprint või mõni eklektilisem lahendus. Lähtu lihtsast reeglist, et sooja andvad raskemad kangad peaks kombineerima kergete ning erksas värvitoonis materjalidega. Tumedad teksad võib aga vahetada välja heledama denimi vastu.

Kuigi enamasti on põhjamaise moegurmaani talveriietuses domineerivaks värvuseks just nimelt must, siis on garderoobile „uue hingamise“ andmiseks parim toon kirgas, kuldse alatooniga või lausa neoonvarjundiga kollane. See erk toon võib skandinaavialikult tumedas tänavapildis mõjuda harjumatult, kuid seda suurem positiivne tähelepanu on tagatud.