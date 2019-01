Kuidas Marie Kondo meetodi abil oma armuelu korda saada?

Kui oled vallaline, kasutad suure tõenäosusega mõnda kohtingurakendust. Ole enda vastu aus ja mõtle, kas see äpp on sulle kasulik olnud või tekitab selle kasutamine pigem negatiivseid emotsioone. Kui nii, siis kustuta see.

Inimese tundma õppimiseks on vaja temaga näost näkku kohtuda. Su kaaslane võib jutu põhjal tunduda ideaalne, aga tõde selgub siis, kui päriselt näete. Pane tähele, kuidas sa ennast selle inimese seltsis tunned. Kas sul on hea ja kerge olla? On teil põnevaid jututeemasid? Kui tundub, et teil omavahel pigem ei klapi, liigu edasi.