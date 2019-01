SUUR ÜLEVAADE: üllatavad moereeglid, mida kuningliku pere liikmed peavad järgima

1. Käekotti kantakse enamasti vasaku käe otsa

Käekotid on head aksessuaarid, mida kuningliku perekonna naised enamikel juhtudel kaasas kannavad. Kuninglik etiketiekspert Myka Meier selgitab, et Meghan Markle ja Kate Middleton kannavad käekotti enamasti vasakus käes sellepärast, et parem käsi oleks tervitamiseks ja lehvitamiseks vaba.

Meghan Markle FOTO: Anwar Hussein/SIPA / Scanpix

2. Kuninganna Elizabeth II eelistab kleite ja seelikuid pükstele

Meghan Markle, kes on tuntud kuningliku protokolli rikkumise poolest, armastab väga kanda pükste ja pintsaku kooslust. Kostüümid olid ka suured printsess Diana lemmikud. Hoolimata sellest, et kuninganna soosib pigem kleite ja seelikuid, ei ole pükste kandmine täielikult keelatud.

Meghan Markle ja prints Harry. FOTO: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment / Scanpix

3. Pulmakleit vajab kuninganna heakskiitu

On traditsioon, et kuninganna kinnitab lõpliku pulmakleidi versiooni. Elizabeth II heakskiidu said nii Kate Middletoni Alexander McQueeni pulmakleit 2011. aastal ja ka Meghan Markle'i Clare Waight Kelleri poolt disainitud kleit.

Kate Middleton abiellus prints Williamiga Alexander McQueeni kleidis. FOTO: Jason Green / ©National Pictures / TopFoto / Scanpix

4. Värvilised küünelakid pole lubatud

Kuningliku perekonna naistel on lubatud kasutada ainult neutraalsetes toonides küünelakke. Kuninganna Elizabethi isiklik lemmik on juba aastakümneid olnud Essie küünelakk «Ballett Slippers».

Prints Harry ja Meghan Markle. FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images / Scanpix

5. Tiaara ei ole sugugi kõigile

Tiaarat kantakse ainult väga pidulikel üritustel ja tavaliselt pannakse tiaara esmakordselt pähe oma pulmapäeval. Vallalised naised ja lapsed tiaarat kanda ei saa, sest see on privileeg, mis on mõeldud vaid abielunaistele. Kui pruut paneb pähe perekonna tiaara, on see justkui alateadlik sõnum, et ta on liikunud oma perekonna juurest uude perekonda.

Kate Middleton. FOTO: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

6. Kuninganna saadab käekoti abil salajasi signaale

Tavaliselt on kuninganna Elizabethil alati käekott kaasas ja ta kasutab seda salajaste sõnumite saatmiseks. Näiteks, kui kuninganna on valmis õhtusöögilt lahkuma, asetab ta käekoti lauale ja tema kaaskond saab sõnumist aru.

Kuninganna Elizabeth II. FOTO: Anwar Hussein/SIPA / Scanpix

6. Ridikül aitab vältida käe surumist

Kate Middleton hoiab tihti mõlema käega oma ridikülist kinni, et vältida situatsioone, kus kättpidi tervitamine võib osutuda ebamugavaks.

Kate Middleton. FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment

7. Kuningannal on erksavärviliste riiete jaoks põhjus

Kuninganna Elizabeth II, kes on tuntud oma erksavärviliste kostüümide poolest, kannab neid kindla põhjusega. Asi pole mitte kuninganna erakordses värviarmastuses, vaid tähtis on olla silmapaistev, et inimesed saaksid öelda «Ma nägin kuningannat!».

Kuninganna Elizabeth II. FOTO: ANDY RAIN / EPA / Scanpix

8. Kuninganna kannab kübaraid vana traditsiooni tõttu

Enamasti on kuningannal peas tema ülejäänud riietusega sama värvi kübar. Tegemist on vana traditsiooniga, mis nägi ette, et naiste juuksed pidid olema kaetud. Kui kuninganna parasjagu kübarat ei kanna, võib tal peas olla kroon või pearätt.

Kuninganna Elizabeth II. FOTO: TOBY MELVILLE / AFP / Scanpix

9. Reisides peavad musta värvi riided kaasas olema

Kuninglik protokoll näeb ette, et kuningliku perekonna liikmetel peavad reisides alati musta värvi riided kaasas olema. Juhul, kui keegi perekonnaliikmetest peaks vahepeal lahkuma, on neil võimalik kohe sobilikud leinariided selga panna.

Kate Middleton. FOTO: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

10. Prints George'ile on ette nähtud lühikeste pükste kandmine

Põhjus, miks noor prints George jääb enamasti fotodele lühikestes pükstes, peitub taaskord traditsioonis. Briti etiketiekspert William Hanson selgitab, et pikad püksid on vanematele poistele ja meestele, seevastu lühikesed püksid noorte poiste jalas on üks viis näidata Inglismaal klassi kuulumist. Pikki pükse hakatakse enamasti kandma kaheksa aasta vanuselt.

Prints William koos laste prints George'i ja printsess Charlotte'iga. FOTO: Dominic Lipinski / AP