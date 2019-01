Vead riiete ostmisel, millega kulutad rohkem raha

1. Sa ei kasuta sooduskoode

Levine'i sõnul on internetis ostlemise puhul sooduskoodide kasutamine üks parimaid viise raha säästa. Mõnikord on sooduskoodid kirjas kodulehel, sotsiaalmeedias või uudiskirjades.

2. Sa ei oota allahindlusi

Võib küll tunduda ahvatlev meeldiv ese kohe ära osta, aga kui kannatad natukene oodata, on sul võimalus see saada ka soodushinnaga. Stilist soovitab oma lemmikpoodides sõprussuhteid luua, et allahindlustest varem teada saada.

3. Sa eelistad brändinime istuvuse asemel

Isegi, kui leiad imelise hinnaga disainereseme, veendu, et see istub seljas ilusasti ja on sinu stiilis. Palju tehakse emotsioonioste hea hinna või efektse eseme pärast, aga kui asi seljas hästi ei istu, ei kanna sa seda tegelikult.

4. Sa ei külasta väljamüügipoode

Selles pole midagi halba, kui ostad brändiriideid väljamüügipoodidest. Nii saad kvaliteetsed tooted parema hinnaga ja võid ikkagi leida trendikaid esemeid. Kasulik on outletist osta näiteks spordiriideid ja -varustust.

5. Sa ei vaata hooldusjuhendit

Kui sa ei süvene enne toote ostmist hooldusjuhendisse, on suur tõenäosus, et maksad hiljem selle puhastamise eest suurt raha. Kui toode nõuab ainult keemilist puhastust, mõtle hoolega, kui palju seda eset tegelikult kanda saad.

6. Sa ei taaskasuta

Aeg-ajalt tasub külastada komisjoni- ja taaskasutuspoode, sest tihti on inimesed müügile andnud täiesti uued või vähekasutatud riided. Need on ka head poed mööbli ja lauanõude jahtimiseks.

7. Sa viskad tšekid liiga kiiresti ära