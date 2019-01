4 märki, et oled oma sõpra armunud

Ta on sinu esimene inimene

Ükskõik, mis juhtub: tema on esimene, kelle poole pöördud. Iga mõte, iga kohtumine, iga idee on esimesena jagamisel just temaga. Tunned end temaga nii mugavalt, et see on loomulik, et kõike temaga jagad.

Tunned tema potentsiaalsete kaaslaste üle armukadedust

Oled pidevalt kriitiline tema kaaslaste osas ning korrutad, et see on tema enda heaolu pärast. Isegi, kui sa pole armukadedat tüüpi inimene, on kerge hirm, et sind vahetatakse peagi välja mõne kaaslase poolt. Kui see mõte on sulle vastumeelne, võivad sõpruse taga peituda romantilisemad tunded.

Ükski su kohtingukaaslane ei anna tema mõõtu välja

Sa ei leia nendega nii head kontakti ning kõik potentsiaalsed kaaslased on sinu sõbra kõrval poisikesed. «Ma ei ole kohanud kedagi normaalset ja mul on hea meel, et ma saan sinuga rääkida,» on tihti sinu avalause sõbraga rääkides pärast kohtingul käimist? Ehk oled sa enda kaaslase tema näol juba leidnud.

Tahad olla temaga pidevalt

Armumisel toimuvad ajus keemilised reaktsioonid. Hormoonide vallandumine kiireneb ning nende reaktsioonide intensiivsus muudab su kaaslase «sõltlaseks». See ei toimu vaid su peas, aga kogu keha keemias. Kui tunned vajadust temaga pidevalt koos olla, proovib su keha ilmselt sulle midagi öelda.