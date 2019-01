7 märki, et oled mürgises sõprussuhtes

1. Õhus on palju draamat

Mürgise inimesega kaasneb alati draama. Tavaliselt ta vaidleb kellegagi, põhjustab probleeme või juhtuvad temaga enneolematud asjad. Pole vahet, millega on tegemist, sa kuuled sellest kindlasti, või mis veelgi hullem, sind kaasatakse sellesse.

2. Kõik keerleb ümber tema

Mürgine sõber ei kuula sind kunagi tõeliselt. Tavaliselt ootab ta enda korda rääkimiseks või pöörab vestluse tagasi enda peale. Proovi sõbraga rääkida teemadel, mis ei puuduta otseselt kumbagi teist ja vaata, kas ta suudab ka selle vestluse enda ümber keerlema panna.

3. Ta teeb sind maha

Mürgine sõber ei tee sulle kunagi komplimente, ega õnnitle sind saavutuste puhul. Suure tõenäosusega teeb ta sind hoopis maha. Sa mõistad, et ei ole tegelikult tema juuresolekul kunagi tõeliselt õnnelik või rahulik, sest ta ei tekita sinus head enesetunnet.

4. Ta võistleb sinuga

Pole oluline, kas tegemist on ametikõrgendusega, paarisuhtega või uue hobiga, mürgine sõber lausa tahab sinuga võistelda. Talle ei meeldi idee, et sul on midagi, millesse tema ei puutu ja kindlasti ei taha ta, et sa mingil alal temast edukam oleksid. «Ta tahab sinuga võistelda, isegi, kui sina temaga ei võistle,» sõnab psühholoog ja terapeut Perpetua Neo.

5. Ta on väga sõltuv

Neo selgitab, et mürgise inimese puhul võib tunduda nagu oleksid saanud endale kinnisideega sõbra. «Ta tahab kogu sinu aega, mis tähendab, et see on väga sõltuv sõprussuhe. Ta kirjutab kogu aeg ja ootab vastust. Isegi, kui annad teada, et oled mõnda aega hõivatud, kirjutab ta ikkagi ja kui sa ei vasta, tuleb sellest suur draama,» selgitab psühholoog.

6. Ta kadestab su teisi sõpru

Tõenäoliselt süüdistab mürgine sõber su teisi sõpru, kui sa tema kõnedele ja sõnumitele ei vasta. «Ta on su teiste sõprade peale ekstreemselt kade ja läheb isegi nii kaugele, et ütleb sulle, et sina oled tema jaoks ainus sõber ja ainus inimene, kelles ta hoolib,» selgitab Neo.

7. Sa tunned vastutust

Isegi, kui toksiline sõber käitub ebamõistlikult, tunned sa vastutust. Sulle tundub nagu oleksid tema majakas ja kui sina kokku varised, variseb ka tema. Kui otsustad veeta oma aega kellegi teisega, muretsed, et mis küll tema sellest arvab.