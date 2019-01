Mida teha, kui su partner on ebakindel?

Suhteekspert April Masini soovitab oma partneriga sellest rääkida, kuid ettevaatlikult. Kui näed, et su partneril on keeruline aktsepteerida komplimente, küsi, kas see on nii ning palu täpsustada. April soovitab taandada jutuajamine tunnete tasandile, öeldes, et sind teeb kurvaks, kui ta su komplimente eemale tõukab. «Su paariline ehk ei taipagi seda ning see on talle hea informatsioon,» sõnab ta.