Hea õli juures peaks olema märgitud, missuguste oliivisortidega on tegemist. On teravad ja vähem teravamaitselised õlid. Väärtuslik õli ei tohiks olla kaua seisnud, kindlasti mitte üle pooleteise aasta. Paraku jõuab sageli poelettidele kas liigselt töödeldud või värskuse aja ületanud toode, nii et neitsilikkusest on asi kaugel.