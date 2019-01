Gethe ja Marek otsustasid poolteist aastat tagasi luua oma esimese ühise kodu Rakverre. Asukohavaliku tingis tõsiasi, et ühe töökoht asub Tallinnas, teisel aga tuleb sõita 70 kilomeetrit vastassuunas Jõhvi. Et mõlemad on oma praeguse töökohaga rahul, ei soovinud kumbki erialasest arengust loobuda ja nii sündiski otsus luua n-ö kirik keset küla.