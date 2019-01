Köögivili, mis annab toksiinivaba keha, särava jume ja noorusliku välimuse

Brokolivõrsed on uus supertoit, mis annab noorusliku välimuse, selged silmad, särava jume ja terve seedesüsteemi.

Kuna brokolivõrsetes on palju C-vitamiini ja antioksüdante, on sel hea vananemisvastane toime. Antioksüdandid võitlevad vabade radikaalidega, mis muudavad keha vanemaks.

Eelpool mainitud C-vitamiin ja antioksüdandid koos tsingiga löövad su naha särama. Kõik see hea, mis brokolivõrsetes leidub, aitab hoida lisaks kaunile jumele ka naha tervist.

Beetakaroteen, A-vitamiin, fosfor, B-kompleks vitamiinid, C- ja E-vitamiinid on silmadele kasulikud. Kõike neid sisaldavad ka brokolivõrsed. See kombinatsioon kaitseb silmi lihaste degeneratsiooni ja kae eest ning mõnel juhul parandab olemasolevaid kahjustusi.