Toitumisnõustaja soovitab: toidud, mis aitavad stressiga paremini toime tulla

Oomega-3-rasvhapete puhul on kindlaks tehtud stressivastane toime. Nimelt aitavad oomega-3-rasvhapped DHA ja EPA vähendada kortisooli tootmist organismis. Uuringud on näidanud, et kolmenädalane kalaõli tarbimine kahandab arvestatavalt stressihormoonide hulka. Seevastu võivad oomega-3-rasvhapped tõsta serotoniini ehk õnnehormooni taset, mis aitab kindlasti stressi psühholoogiliste sümptomite vastu. Oomega-3-rasvhappeid sisaldavad kõige rohkem linaseemned, lõhe, forell, krevetid ja sojaoad.

Papaia on suurepärane foolhappe ja B6-vitamiini allikas. Nendel kahel mikrotoitainel on oluline osa stressi taltsutamises, sest nad hoiavad kontrolli all homotsüsteiini taset veres. Homotsüsteiin on ainevahetuse käigus tekkiv kõrvalprodukt ning selle kõrgem tase viib ägedama stressihormoonide vabastamiseni. Peale selle seostatakse homotsüsteiini arterite kahjustumise, südamehaiguste ja vähi riski kasvu ning immuunsüsteemi nõrgestumisega. B6-vitamiini sisaldavad ka banaan, kana- ja kalkuniliha, lõhe ja tursk. Palju foolhapet on spinatis, brokolis, peedis ja sparglis.

Melissi on kasutatud juba tuhandeid aastaid tõhusa vahendina peavalu, migreeni, närvipinge ja stressist tulenevate sümptomite vastu. Taimeteed on kirjeldatud kui tuju tõstvat, halbu mõtteid peletavat ja tervet keha rahustavat eliksiiri.

Tume šokolaad sisaldab suurel hulgal flavonoide, millel on kindlaks tehtud rahustavad omadused. Samu rahustavaid aineid leidub ka kummelis ja piparmündis. Tume šokolaad suurendab tujutõstva dopamiini hulka organismis. Tegu on sama ainega, mida toodab aju armumise korral. Mida tumedam on šokolaad, seda rohkem on selles tervislikke ühendeid. Seega on targem eelistada vähemalt 70 protsendilise kakaosisaldusega tahvleid.

Mustikad sisaldavad suurel hulgal antioksüdante ja on nende poolest meie metsades leiduvate viljade seas esirinnas. Antioksüdandid aitavad heastada stressihormoonide rakutasandil tehtud kahju. Samuti on antioksüdantide poolest rikkad mustad sõstrad, küüslauk, pohlad, vaarikad ja viinamarjad.

Kõrvenõges on üllatav kodumaine õnneallikas, sest selles sisaldub palju serotoniini (õnnehormooni). Pane kuivatatud nõgest pudru peale või smuutidesse.

Serotoniini toodetake aminohappest nimega trüptofaan, mida leiab valkudest. Mõnusas koguses on seda näiteks toorkakaoubades. Eelista just toorkakaod, sest selles on 30 protsenti rohkem trüptofaani kui tavalises kakaos. Võid alati süüa ka kolm tükikest tumedat šokolaadi (kakaooasisaldusega 70 protsenti). Aga trüptofaani leiad ka näiteks kalkunifileest (või ükskõik millisest teisest lihast), pähklitest, tofust, täisteratoodetest, puu- ja juurviljadest, piimatoodetest, kaunviljadest (oad, läätsed), kanamunadest, seesami- ja päevalilleseemnetest.