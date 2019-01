Moskva kommivabrikus külas: matemaatik ja biofüüsik valmistavad šokolaadi

Kommivabriku Moskva kontoris räägib perefirma loomisest selle omanik, biofüüsiku haridusega Vitali Muravjov: «Üheksakümnendate aastate keskel algas kõik kaubandusest, mäletatavasti valitses defitsiit. Hakkasime šokolaadiga kauplema. See oli tüüpiline üheksakümnendate alguse lugu, kus haridus on üks, tegevusala aga hoopis teine.»

Tema matemaatika-füüsikaharidusega abikaasa Olga Muravjova, kes juhatab nende Moskvast sadakond kilomeetrit eemal asuvat Jegorjevski magusatehast, tunnistab, et talle on šokolaad alati maitsenud ja ta on unistanud magusavalmistajaks saamisest. Oli tavaline, et ülikooli stipendiumi eest ostis ta 20 šokolaaditahvlit, millest pooled kohe ära sõi.