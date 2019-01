Mis toimub sinu kehaga, kui sööd tervislikult 28 päeva?

Alusta kohe muudatustega ja juba varsti toob see kaasa hea enesetunde

See, mida sa sööd, mõjutab kõiki keha protsesse alates seedimisest, rakkude uuenemisest, isegi põletikest kuni hea uneni. Menüü muutmine võib tunduda esialgu väljakutsena, kuid juba peale neli nädalat tervisliku menüü järgimist võid märgata enesetunde ja väljanägemise paranemist.

Hea toiduvalikuga saad vajalikke toitaineid ning koos sellega sööd vähem mittevajalikke toite.

Hea valik tähendab igapäevaselt süüa:

erinevaid puuvilju ja köögivilju,

pehmeid valke,

täisteratooteid ja

tervislikke rasvu,

juua piisavalt vett ning

vähendada lisatud soola ja suhkru kogust,

vähendada töödeldud toiduainete söömist.

Reeglina on oluline kinni pidada tervislikest eluviisidest ja regulaarsetest söögiaegadest. Väldi väljas söömist ja valmista toit ise kodune toit!

Alusta kohe ja tunned muutusi juba peale esimest päeva

Keskendumine on paranenud. Juba 24 tunni pärast tunned vähem näljatunnet ja suudad paremini kontrollida planeerimata söömisi, kuna sa pole veresuhkrut asjata tõstnud ja langetanud ebaregulaarsuse ja suure suhkrusisaldusega näksidega. Stabiilsem veresuhkru tase võimaldab keskenduda paremini ja annab energiat treeninguks.

Möödas on 7 päeva

Kasu on reaalne - sa ei märka silmade või sõrmede tursumist, kuna vedelik väheneb tänu väiksemale soola tarbimisele. Juba võid tunda, et riided on vabamalt seljas. Enam ei ole väsinud peale lõunat, kuna oled söönud regulaarselt rohkem kiudainete- ja valgurikkaid toite ning vähem suhkrut sisaldavaid maiustusi. Sa üllatud, et sind ahvatlevad vähem küpsised ning eelistad selle asemel puuvilja.

Kui sul pole just nii märkimisväärseid muutusi, siis tasub teada, et keha vajab veidi aega kohanemiseks. Kui oled vähendanud tublisti magusa kohvi ja karastusjookide tarbimist, mida oled joonud pikki aastaid igapäevaselt, siis see võib algul tuua kaasa peavalu. Rohke täisteratoodete ja köögiviljade söömine nisujahutoodete asemel võib tekitada esialgu gaase. Tee selliseid muudatusi sammhaaval. Kuid need sümptomid tavaliselt kestavad mõne päeva ning lühiajaline ebamugavus on seda väärt.

Kahe nädala pärast (möödas on 14 päeva)

Oled säästnud raha, sest kulutad vähem näksidele, valmistoitudele ning jookidele. Kui valmistad ise toitu, siis on see värske ja tervislik ning palju odavam. Sööd regulaarselt ja sa ei tunne päeva jooksul kordagi nälga. Sinu menüüs on kõik toitained tasakaalus, mistõttu veresuhkru tase püsib stabiilsena ja oled heas tujus, sest aju saab piisavalt toitu.

Kolme nädala pärast (möödas on 21 päeva)

Märkad, et sinu nahk särab. Oled kolme nädala jooksul saanud piisavalt vitamiine, mineraale ja tervislikke rasvu, mis aitavad toota kollageeni. Oled söönud aedvilju ja täisteratooteid, pudruhelbeid, ubasid ja seemneid ning sellega suurendanud kiudainete hulka. Iga täiskasvanu peaks tarbima 30 g kiudaineid päevas, et soolestiku tegevus oleks regulaarne. Kiudained on olulised ka vere kolesteroolitaseme hoidmiseks, seega hoiavad sinu südame tervist.

Une kvaliteet on paranenud ning see omakorda annab rohkem energiat, paremat tuju ja paneb naha särama. Tunned, et energiat on rohkem ja see innustab liikuma.

Nelja nädala pärast (möödas on 28 päeva)

Oled kogenud tervislikku toitu süües kasulikke muutusi. Nüüd kiirtoit sind enam ei ahvatle ja puudub vajadus süüa suhkrurikkaid ja rasvarikkaid toite. Oled tugevdanud immuunsüsteemi, kuna oled saanud puu-ja köögiviljadest piisavalt vitamiine ja mineraale. Tulemuseks on hea uni, mis omakorda tugevdab immuunsüsteemi ning sind ei ohusta viirused ja bakterid, kuna oled muutunud neile vastuvõtmatuks. Sinu riskid elustiilist põhjustatud haigustele on vähenenud.

Nüüdseks oled kindlasti märganud ka muutusi kaalunumbril, oled saledam! Sul on kehas vähem vedelikku ning süües vähem rasva- ja suhkrurikast toitu ja vähendades alkoholi tarbimist on nädalane kaalulangus kuni 1 kilogramm.

Olulised reeglid: