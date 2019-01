See üks ja õige, kes lipsas käest? Ära muretse, see ei ole nii

Võib-olla oli ajastus vale. Võib-olla elas ta liiga kaugel. Võib-olla ei olnud sa valmis. Võib-olla sellest tuli midagi, aga libisesite üksteisel käest. Võib-olla olite te aastaid suhtes, kuid sinule mõistetamatul põhjusel, see siiski lõppes. Ja nüüd tagasi mõeldes sa usud, et tema oligi see üks ja õige.

Sa ei lõpeta sellele inimesele mõtlemist. Sa võrdled teda selle inimesega, kellega sa oled nüüd koos. Sa mõtiskled, mis kõik oleks võinud juhtuda, kui tähtede asend oleks teie jaoks soodne olnud..kui asjaolud oleksid klappinud. Kui ta oleks seda väikest asja enda juures muutnud või kui sina oleksid see, kes sa oled praegu. Nii palju kordi: mis oleks, mis oleks, mis oleks.

Külm dušš. Ei ole olemas sellist asja nagu «see üks.» Idee, et me oleme siin planeedil mõeldud olema ühe kindla inimesega, ei ole romantiline. See on kurb.

Kui sa sellisesse teooriasse usud, siis tähendab see seda, et sa ei ole suure tõenäosusega oma «õigega,» vaid vale inimesega. Sa lepid olukorraga, kuid sa ei anna oma armastusele tiibu. See ei ole õiglane sinu suhtes, ega ka sinu uue kaaslase suhtes.

Sa võid armastada paljusid inimesi. Isegi sadu, kui sul on selleks aega ja energiat. Tõenäoliselt ei jõua sa seda kõike ühe eluaja jooksul, kuid loodetavasti saad mõttest aru.

Iga armastuse kogemus on erinev. Seda mõjutavad paljud faktorid: kus sa oma eluga hetkel oled, mis on sinu väärtused, millised olid sinu eelmised kogemused armastusega ja nii edasi. See, kes sa oled praegu, ei ole sama inimene, kes sa olid näiteks ülikooli ajal.

Näites kahekümneselt sind võib-olla ei huvitanud, kas inimene on spirituaalne ja eneseteadlik, luges rohkem kena nägu või trimmis kõht. Täna on sinu jaoks ehk palju olulisem, et ta oleks lahke, huvitava karakteriga ja eneseteadlik. Küsimus «Kas ta on kuum?» asemel on nüüd «Kas ma saaksin temaga midagi tõsist luua?»

Tulles tagasi selle «üks ja õige» juurde, siis sellist asja ei ole olemas. See tähendab, et isegi kui sa kohtasid kedagi, kellega sul tekkis väga tugev side, kuid asjad ei laabunud, siis ei kaotanud sa oma ühte ja õiget. Niimoodi mõeldes rikud sa ise oma elu ära, sest sa ei suuda oma uutes suhetes päriselt kohal olla. Sa oled kinni minevikus, ega suuda õnnelik olla. Sa mõtled kogu aeg, mis sinu uues suhtes on valesti, selle asemel, et keskenduda asjadele, mis on õigesti ja hästi.

Mõtle parem, et «see õige» on praegu sinu kõrval. Ainult nii saad sa päriselt teie suhtele pühenduda, ilma et pidevalt võrdleksid ja fantaseeriksid. Ela hetkes. Ole siin ja praegu. Võib-olla ei ole teie suhe ideaalne, kui ükski suhe pole. Anna oma suhtele võimalus, ainult nii saate koos edasi liikuda.

Jah, sa võid kohata teisi atraktiivseid inimesi, ning jah, sul võib tekkida kellegi teisega side, kuid sa armastad seda, keda sa oled valinud armastada.

Kas ta on sinule õige igavesti? Kes teab, võib-olla. Aga see ei oma tähtsust.